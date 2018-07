Bjørnejakt avsluttet etter 60 døde sauer

I sommer har bjørn herjet i Bardu i Troms. Rundt 60 døde sauer er funnet, hvilket betyr at omtrent 100 lam er blitt morløse.

Tirsdag formiddag møtte bondeorganisasjonene i fylket rovviltforvaltningen, samt Matilsynet og Bardu kommune for å diskutere situasjonen – og veien videre.

Krever raske uttak

Fylkesleder Jan Ottar Østreng i Troms Sau og Geit er klar på hva som må til:

– Vi ønsker tettere dialog med forvaltningen, og kortere kommandolinjer for å ta ut rovdyr i det som er beiteprioriterte områder, sier Østreng til Bondebladet etter tirsdagens møte.

Bjørnen er nå forsvunnet, og jakten avsluttet. Østreng forteller at det under møtet ble rettet mye kritikk mot hvordan denne jakten er blitt effektuert.

– Lokale jaktlag har gått på leting i seks uker, men noen felling har det ikke blitt. De finner ikke bjørnen. Vi mener Fylkesmannen er altfor omstendelig, for det går lang tid før man får iverksatt noe. Intensjonen i rovviltforliket etterleves ikke, konstaterer fylkeslederen, som etterlyser en større ressursbruk fra myndighetenes side.

Mattilsynet har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å ta sauene hjem fra beite, men dette har ennå ikke skjedd. Bardu kommune har på sin side søkt om å få bruke helikopter for å finne slagbjørnen, men kommunen fikk avslag.

Statens Naturoppsyn (SNO) har tidligere bekreftet at samtlige sauer ble drept av bjørn, og det var etter denne bekreftelsen det ble gitt fellingstillatelse. Sist uke ga Mattilsynet bjørnejegerne en forlenget frist på 14 dager for å skyte bjørnen, men noen felling har det altså ikke blitt.

Annonse

Største bjørneangrep noensinne

Østreng forteller at det har vært bjørnetap i området tidligere også. I 2016 ble drøyt 20 sauer drept, men denne sommerens sauetap i Bardu er ifølge fylkeslederen det største noensinne. Tapene har skjedd over en tre-fire ukers tid, forteller han.

Berørte bønder forteller om sterke scener.

– Det var et forferdelig syn. Overlevende lam og søyer er splittet fra hverandre og spredd over hele lia, og det står mange små lam igjen alene, fortalte sauebonde Karl-Oskar Fosshaug til NRK i juni

Fylkesleder Østreng i Troms Sau og Geit utelukker ikke at flere bjørner kan stå bak angrepene.

– Det kan være flere. Avføringsprøver er tatt, men disse er ikke analysert enå. Mattilsynet ønsker at dette skal skje nå, slik at de får vite nettopp om det er én eller flere bjørner som står bak. Generelt er det mye bjørn her oppe, og det er veldig sannsynlig at dette er en norsk bjørn, sier fylkeslederen.

Han forteller om en god tone mellom faglagene og forvaltningen under tirsdagens møte. Nå har han tro på en tettere og bedre dialog med myndighetene. Men han er klar på at myndighetene, herunder regjeringen, må involvere seg mer enn hittil.

– Regjeringen bør sørge for at kommandolinjene blir mye hurtigere. Vi snakker her om rovdyr som kommer inn i beiteprioriterte områder, og disse rovdyra må tas ut hurtigst mulig. Det nytter ikke å vente, sier han.

Store ressurser, også økonomisk, er satt inn for å få felt bjørnen(e). ifølge Østreng, har Fylkesmannen betalt ut så mye som én million kroner til denne jakten.