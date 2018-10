Bjørn skutt etter blodig sommer

En bjørn som har herjet i Fosen siden tidlig i sommer, har nå blitt felt.

– Det er stor lettelse for beitenæringen på Fosen at bjørnen er tatt ut. Jeg har allerede fått mange henvendelser fra beitebrukere som er glade. Det har vært en betydelig påkjennelse for mange av dem, sier Tore Solli, leder i næringsavdelinga i Indre Fosen kommune, til Adresseavisen.

Oppdaget av viltkamera

Det er registrert 63 døde sauer på Fosen denne sommeren og høsten, skriver Adresseavisen.

Den første fellingstillatelsen ble gitt i midten av juni, og den siste ble gitt 6. oktober. Den ble fornyet onsdag morgen, samme dag som bjørnen ble tatt ut.

Bjørnen ble skutt av det kommunale skadefellingslaget.

Skadefellingslaget fikk ferskt spor takket være et viltkamera.

– Det dukket opp et bilde av bjørnen natt til onsdag i 03-tida på et viltkamera som hadde blitt montert i nærheten av ett av kadavrene. Da rykket både skadefellingslag og hundeekvipasje ut onsdag morgen, sier Solli.

Bjørnen ble skutt om lag klokka 13.45 senere den dagen.

Bjørn nummer åtte

Bjørnen var en 180 kilos tung hannbjørn.

Det var Fosna-Folket som omtalte saken først.

Dette er bjørn nummer åtte som blir skutt under skadefelling i Trøndelag i år. I tillegg er to bjørnunger, som ble funnet alene, døde.