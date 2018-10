Beskytter jakthunder med spesialvest

Jegere som jakter i ulveterreng, ser behov for å beskytte jakthundene sine ytterligere. Derfor har flere jegerforeninger nå gått til innkjøp av beskyttelsesvester til jakthundene. Det er et rovviltprosjekt i Hobøl, Skiptvet og Våler i Østfold som finansierer vestene til de lokale jaktlagene.

To typer beskyttelsesvester tas i bruk: Strømbaserte vester som gir støt når jakthunden møter ulv, og såkalte kevlarvester – eller «spikervester» med pigger for å beskytte mot bitt fra ulv og villsvin.

– Noen hunder har klart seg på grunn av vesten

NJFF-leder Knut Arne Gjems er blant jegerne som tar i bruk begge disse vestene på jakthund.

– Jeg hatt brukt disse vestene i fem-seks år nå. Mine erfaringer, er at noen hunder synes disse vestene er ålreit å ha på seg, mens andre synes det er ubehagelig. Noen hunder vil ikke springe med dem, forteller Gjems til Bondebladet.

Vestene har gjerne en viss tyngde, men det finnes også beskyttelsesvester som er lettere for hunden å bære. Men har vestene noen effekt mot ulven?

– Vi har satt kamera på noen av hundene med vester – og som er blitt angrepet. Noen har klart seg på grunn av vesten. Men vi har også eksempler på at hunder er blitt drept med vesten på. Disse vestene gir altså ingen 100 prosent sikkerhet mot rovdyr, men de har beskyttet noen hunder, opplyser NJFF-lederen i Hedmark.

Vil ivareta eldgammel tradisjon

– Hvor utbredt er disse beskyttelsesvestene blant jegere i Hedmark?

– Det begynner å bli litt flere jegere som tar vestene i bruk. I Hedmark har det i perioden 2015-18 vært 30 angrep på hund. Ikke alle disse hundene er blitt drept, men de er blitt angrepet. Folk er glad i hundene sine, og når vi har en 400 år lang tradisjon med løshundjakt, er det klart at vi gjør det vi kan for å beskytte hundene våre.

Seinest tirsdag denne uka ble en jakthund tatt av ulv i Hedmark. I tillegg ble 13 sauer drept på beitet til ordføreren i Våler i helga, meldte Fylkesmannen i Østfold mandag.

Ifølge Gjems, er det ikke store summene som er brukt på disse beskyttelsesvestene, men enkeltkommuner i ulvesona har brukt midler på ulike konfliktdempende tiltak – og skal ha fått dekket halve beløpet. Det er Østfold, Akershus og Hedmark som har størst utbredelse av ulv, og for Østfolds del har det også kommet til en del villsvin. Vestene skal også gi beskyttelse mot disse.

Prosjektleder Andreas Helbæk Jr. for Rovviltprosjektet i Østfold, som finansierer ordningen, sier at dette er «en grei forsikring» for hundeeierne – selv om vestene koster en del.

– Vi skal fortsette å bruke utmarken og jakte med løse hunder, som vi har gjort før. Rovviltprosjektet ønsker å bidra til å ta vare på løshundjakt som kulturbærende jaktform, sier Helbæk Jr. til NRK Østfold.