Advarer mot kjemikalie-tyver

To bønder på Øst-Jylland i Danmark fikk seg nylig en overraskelse av den kjedelige sorten. Noen hadde stjålet kjemikalier fra de to brukene for en verdi av drøyt 800 000 kroner.

Nå advarer gårdbrukerne andre bønder mot kjemikalietyver. Budskapet er klart: Hold øye med dine kjemikalier.

– Nå håper jeg bare at denne advarselen når ut til folk, slik at de kan sikre seg, sier Poul Jakob Bønløkke til landbrugsavisen.dk.

Store tap

For egen del, har han blitt frastjålet dyre kjemikalier for anslagsvis 250 000 kroner. Han lurer også på om tyvene kan ha hatt gården under observasjon, siden innbruddet skjedde på en travel høstdag da alarmen ikke var skrudd på.

På Jakobsborg i Sporup, mellom Silkeborg og Aarhus, har John Jakobsen to ganger opplevd innbrudd på gården. Innrbuddene har skjedd i løpet av den siste måneden. Også hos han, har tyvene kun gått for de dyre varene. Åpne dunker, Roundup og additiver har de latt stå.

Bonden satte inn flere låser og blendet glass etter det første innbruddet, men det hjalp ikke. Kort tid etter skjedde et nytt innbrudd. Bonden anslår overfor landbrugsavisen.dk at han er fratatt kjemikalier for henholdsvis 275 000 og 285 000 kroner.

Ny nisje

Også i Sverige har kjemikalietyverier blitt et stort probkem. Én konsekvens er at vognprodusenten Ivarssons i Metsjö nå har lansert skap til sikker oppbevaring av sprøytemidler. Virksomheten har i mange år tilbudt oppbevaringsmuligheter til blant annet gassflasker, men nå har bedriften altså begynt å rette seg mer målrettet mot landbruket.

– For det første har det vært mange tyverier av sprøytemidler, og for det andre er det jo farlige væsker, uttalte Anders Ivarsson fra Ivarssons i Metsjö i vår.