Video av ulovlig ulvefelling

Mandag for to uker siden ble en 66 år gammel mann arrestert for å ha skutt en ulv ulovlig. Saken ble anmeldt av Ulla Pipaluk Zobbe og Lars Lorentsen, observerte og filmet ulven da han skjøt den. De to hadde fulgt ulven en stund, og på Danmarks Radios nettsider kan du nå se video av at ulven ble skutt.

Mannen som er siktet for å ha skutt ulven nekter for å ha gjort det. På videoen kan man se en bil som er sladdet, og som vitnene forteller at skuddene kom fra. Ifølge vitnene siktet mannen med et gevær fra bilen.

Resultatet af de tekniske undersøgelser forventes i løbet af maj måned. Derefter vil sagen blive overgivet til anklagemyndigheden. Vi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt. #politidk https://t.co/Uf91CNl5Gr — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) April 30, 2018