Tørken stresser skogen

Den varmeste sommeren siden 1947 fører til at tilveksten i skogen blir langt mindre enn i et normalår, skriver Nibio på sine nettsider. Det betyr at trærne vokser mindre og binder mindre karbon. I tillegg vil tørken gjøre trærne mindre motstandsdyktige mot angrep av sopp og skadeinsekter, og skogbrannfaren er kritisk høy.

– I skogene i Sørøst-Norge har vi flere ganger registrert skader på skog, særlig gran. De første symptomene var lite tilvekst i toppen, gule nåler på toppen, og til slutt topptørke. Om trærne blir skadet avhenger av hvor mye vann de mottar og hvor mye vann de fordamper over lengre tid, sier seniorforsker Isabell Børja i avdeling for skoghelse hos Nibio.

- Hvis de fordamper mer enn de mottar i nedbør, kan de bli utsatt for tørkestress, noe som gir økonomiske konsekvenser.

Hun forklarer at tørkestress også henger sammen med hvor i terrenget trærne står, hvor mye vann hvert enkelt tre har tilgang til, og hvor gode trærne er til å utnytte vannet. Fra et tidligere prosjekt har forskeren gransket hvor mye tørkestress gran tåler.

– Da fant vi at individer av gran reagerer forskjellig på tørkestress. Gran som har løsere vev er mer utsatt for at det oppstår problemer med vannføring i stammen. Resultatet av dette ser vi med tørre topper og avdøing fra toppen, fortsetter Børja.

At en gran er tørkeskadet vil en først kunne se i kronetoppen ved at nålene gulner og faller av. Men da kan allerede røttene være skadet også.

Hva skjer med røttene under tørke?

–Om røttene blir skadet blir trærne mindre motstandsdyktige mot angrep fra sopper, som for eksempel rotkjuke og honningsopp. Det er særlig granas finrøtter, røttene som sørger for vannopptak og som ligger i de 20 øverste centimeterne av jorden, som tar skade ved tørke. Hos gran skjer dette raskere enn hos andre trær, som for eksempel furu som har dypere røtter.

Det er mye gul bjørk i skogen nå. Er disse trærne døde?

– Nei, beroliger Bjørga.

– De mister bare bladene alt for tidlig. Derfor får trærne mindre tilvekst. Dette kan riktignok skape stress og disponere trærne for skader senere: klimatiske skader eller angrep av parasitter.

