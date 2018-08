Sverige gir 1,2 milliarder til tørkerammede bønder

Regjeringen i Sverige gir 1,2 milliarder kroner i støtte til tørkerammede bønder for å hindre nedslakting av dyr. Det skriver den svenske landbruksavisen ATL.

– Vi presenterer en nasjonal krisepakke til Sveriges bønder. Den langvarige tørkens effekt gir mangel på grovfôr til dyrene. Det gjør at vi er urolige for den svenske matvareforsyningen, sa finansminister Magdalena Andersson (S - Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) på en pressekonferanse mandag.

Annonse

Svenskene skal dele ut 460 millioner til bøndene i 2018, mens 760 millioner skal komme i 2019. Pengene for 2018 skal være forbeholdt dyreeiere, mens midlene for 2019 også kan søkes på av planteprodusenter.

Ifølge landbruksminister Sven-Erik Bucht (S) skal krisepakken sørge for at bøndene kan importere grovfôr til dyrene for å hindre nedslakting på grunn av fôrmangel. Det er beregnet at det skal brukes 400 millioner svenske kroner i støtte til innkjøp av fôr, der det gis 375 svenske kroner i støtte per voksent dyr, med et maksbeløp på 150.000 svenske kroner per gård.

– En gjennomsnittlig melkebruk vil få 60.000 kroner i støtte, sier Bucht. Det er også bestemt at regjeringen senker slakteriavgiften med 60 millioner svenske kroner.