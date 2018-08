Forholdstallet øker til 1,04

Tine har fått med seg staten på at forholdstallet for melkekvoter øker til 1,04. Det betyr at hver melkebonde kan produsere 1,04 liter melk per liter kvote han har. Både Småbrukarlaget og Bondelaget støttet Tine.

– Jeg har i denne saken lagt avgjørende vekt på de råda jeg har fått fra markedsregulator og fra faglaga, sier landbruksminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Dette er den andre økningen i forholdstallet i løpet av sommeren, etter at det ble økt fra 0,98 til 0,99 i juni.

Tine venter at tørken vil gi redusert produksjon av melk, fordi tilgangen på grovfôr vil påvirke produksjonen av melk.

Økningen også gjelder for bønder som har kvote på 900 tonn. Dette er taket på hvor høy melkekvote det er mulig å ha, og de vil kunne produsere 936 tonn med økningen i forholdstallet.